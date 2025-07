11.07.2025 12:28 787 Beinahe-Unfall am Bahnübergang: Autofahrerin entgeht nur knapp einer Katastrophe

An einem Bahnübergang in Bobritzsch-Hilbersdorf (Landkreis Mittelsachsen) kam es am Donnerstag zu einem Beinahe-Unfall zwischen einem Auto und einem Zug.

Von Julian Winkler

Bobritzsch-Hilbersdorf - Das hätte tödlich enden können! In Bobritzsch-Hilbersdorf (Landkreis Mittelsachsen) krachte am Donnerstagnachmittag beinahe eine Autofahrerin auf einem defekten Bahnübergang mit einem Zug zusammen. Eigentlich hätte der Lokführer vorher anhalten müssen - stattdessen fuhr er einfach über den Bahnübergang. Alles in Kürze Autofahrerin entgeht Beinahe-Unfall am Bahnübergang in Bobritzsch-Hilbersdorf.

Lkw krachte zuvor mit Schranke zusammen und beschädigte sie.

Zug fuhr trotz Reparaturarbeiten über den Übergang ohne anzuhalten.

Fahrerin stand unter Schock, blieb aber unverletzt.

Bundespolizei sucht Zeugen des Vorfalls. Mehr anzeigen An einem Bahnübergang in Bobritzsch-Hilbersdorf (Landkreis Mittelsachsen) hätte es am Donnerstag fast eine heftige Kollision gegeben. (Symbolbild) © Marcus Brandt/dpa Wie die Bundespolizei gegenüber TAG24 mitteilt, krachte am Morgen ein Lkw mit der Schranke des Bahnübergangs zusammen. Daraufhin musste die Anlage an der Alten Hauptstraße repariert werden. "Auf der Strecke zwischen Dresden und Chemnitz kam es in der Folge zu Verspätungen, da die Züge in diesem Bereich nun langsamer fahren und sogar kurzzeitig anhalten mussten, bis die Reparaturarbeiten abgeschlossen waren", erklärt ein Sprecher der Bundespolizei. Gegen 15.20 Uhr geschah die Beinahe-Katastrophe. "Der Triebfahrzeugführer der Bahn in Richtung Dresden missachtete den durch die Notfallleitstelle der Deutschen Bahn ausgelösten Befehl und überquerte den Bahnübergang, ohne vorher anzuhalten und den Achtungspfiff abzusetzen", so ein Sprecher der Bundespolizei. Polizeimeldungen Nach Schockanruf: Rentnerin aus Wustermark brutal abgezockt Polizeimeldungen Am Hauptbahnhof: Bundespolizei schnappt Mann mit Haftbefehl Im selben Moment überquerte gerade ein Auto den Bahnübergang - die Fahrerin entging nur knapp einer Kollision! Die Frau stand anschließend sichtlich unter Schock. Dennoch blieben glücklicherweise alle Beteiligten unverletzt. Ein Zug der Mitteldeutschen Regiobahn (MRB) kollidierte beinahe mit einem Auto. © Uwe Meinhold Die Bundespolizei ermittelt nach dem Beinahe-Crash in Bobritzsch-Hilbersdorf. © Sven Hoppe/dpa Bundespolizei sucht Zeugen: Wer hat den Beinahe-Unfall beobachtet? Nun ermittelt die Bundespolizei zum Vorfall und sucht Zeugen: Habt Ihr den Beinahe-Unfall am Bahnübergang beobachtet? Wenn ja, dann meldet Euch bei der Bundespolizeiinspektion Chemnitz unter der Nummer 0371/46150. Erst vor etwa einem Monat kam es auf der Zuglinie tatsächlich zu einem Zusammenstoß - glücklicherweise nur mit kleineren Gegenständen. Schnell kam heraus: Kinder legten diese auf die Gleise. Sie wurden ihren Eltern übergeben.

Titelfoto: Bildmontage: Uwe Meinhold, Marcus Brandt/dpa