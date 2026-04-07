Bereits zum siebten Mal: Angriff auf AfD-Wahlkreisbüro

Neustadt a. d. Orla - Unbekannte haben ein AfD -Wahlkreisbüro in Neustadt an der Orla attackiert und beschädigt.

Unbekannte haben ein AfD-Wahlkreisbüro in Neustadt an der Orla attackiert und beschädigt. © Screenshot/instagram.com/rimuehl

Sie sollen in der Nacht zu Sonntag laut Polizei versucht haben, mit einem unbekannten Gegenstand eine Glasscheibe des Büros einzuwerfen.

Kurz darauf sei die Scheibe dann am frühen Ostersonntagmorgen mit einem Stein beworfen und beschädigt worden.

Auf Instagram postete der AfD-Landtagsabgeordnete Ringo Mühlmann ein Foto der gesplitterten Scheibe.

"Es ist der siebte Angriff auf dieses Büro innerhalb von ca. einem Jahr. Bereits im vergangenen Jahr wurden die Scheiben einmal vollständig zerstört. Die AfD in Thüringen verzeichnet seit Jahren mit Abstand die meisten Angriffe auf Wahlkreisbüros aller im Landtag vertretenen Parteien. Das ist kein Vandalismus. Das ist organisierte politische Einschüchterung", so Mühlmann auf Instagram.

Der Thüringer AfD-Landesverband wird laut Thüringer Landesamt für Verfassungsschutz seit Längerem als gesichert rechtsextrem eingestuft.