Zwei Überfälle auf Taxis in einer Nacht: Handelt es sich um dieselben Täter?

Berlin - Montagnacht ereigneten sich zwei Überfälle auf Fahrdienstleister in Berlin . Ob es sich um dieselben Täter handelt, ermittelt die Polizei .

Ein Zusammenhang zwischen den beiden Fällen wird von einem Fachkommissariat der Polizei geprüft. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa

Laut den Beamten kam es gegen 22.30 Uhr zu dem ersten Überfall in Fennpfuhl. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte ein Unbekannter bei dem 54-jährigen Mitarbeiter ein Großraumtaxi für fünf Personen bestellt.



Als der Fahrer bei dem vereinbarten Treffpunkt in der Rudolf-Seiffert-Straße ankam, habe ein Mann die Tür hinter dem Fahrersitz aufgerissen und sei eingestiegen. Daraufhin soll er den 54-Jährigen am Hals gewürgt haben.



Zeitgleich wollten vier weitere Männer in das Auto steigen. Dies konnte der Fahrer verhindern, indem er auf das Gas drückte und wieder stark abbremste. Daraufhin verließ auch der Angreifer das Fahrzeug und flüchtete mit den anderen in unbekannte Richtung.

Zu einem zweiten Angriff kam es gegen 1 Uhr am S-Bahnhof Adlershof. Der 55-jährige Fahrer habe zwei Männer in die Lortzingstraße gefahren. Dort habe einer der Täter vorgetäuscht zu zahlen, während der andere den Mann an der Fahrertür ablenkte.