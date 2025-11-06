Beschuldigte teilweise erst 16 Jahre alt: Razzia bei zwei Dutzend Männern wegen Kinderpornografie

Die Polizei in Halle ermittelt gegen 24 Männer. (Symbolfoto) © Friso Gentsch/dpa

Nach Angaben von Polizeisprecher Thomas Müller richteten sich die Beschlüsse gegen 24 Männer im Alter zwischen 16 und 74 Jahren, denen verschiedene Delikte der Internetkriminalität und des Erwerbs und der Verbreitung von Kinder- und Jugendpornografie vorgeworfen werden.

Die Beamten durchsuchten am Mittwoch insgesamt 25 Gebäude im ganzen Stadtgebiet sowie ein Haus im Saalekreis.

Dabei wurden diverse Datenträger, digitale Speichermedien und weitere Beweismittel sichergestellt. Die Tatverdächtigen wurden nach den Razzien zum Hallenser Polizeirevier gebracht, inzwischen befinden sie sich aber schon wieder auf freiem Fuß.

"Im Rahmen der Durchsuchungsmaßnahmen wurden weitere drei Verstöße gegen das Waffengesetz und zwei Verstöße gegen das Sprengstoffgesetz und fünf Verstöße gegen das Aufenthaltsgesetz festgestellt", so Müller. "Weiterhin wurde sieben Kindeswohlgefährdungen festgestellt, welche dem Jugendamt der Stadt Halle (Saale) angezeigt wurden."