Tragödie an Silvester: Teenager tötet eigene Mutter

Düsseldorf - Nach einer mutmaßlichen Attacke ihres Sohnes am Silvestertag ist eine 49-jährige Frau in Düsseldorf an ihren Verletzungen gestorben.

Einsatzkräfte der Polizei stehen vor dem Hauseingang eines Mehrfamilienhauses, in dem die Frau lebensgefährlich verletzt worden war. © BlaulichtRheinlandNRW/dpa

Der 16-jährige Sohn sitze in Untersuchungshaft, bestätigte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft.

Die Frau sei bereits zwei Tage nach dem Angriff am vergangenen Freitag gestorben. Zuvor hatte der WDR berichtet.

Ein Zeuge hatte laut Polizei am 31. Dezember den Notruf gewählt, weil es in einer Wohnung im Stadtteil Rath zu einer Auseinandersetzung gekommen war.

Der 16-jährige Tatverdächtige war noch vor Ort festgenommen worden.



