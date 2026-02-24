Betrüger erbeuten 250.000 Euro: Polizei warnt vor Schockanrufen

Jena/Saale-Holzland-Kreis/Weimar/Weimarer Land - In der Region häufen sich erneut betrügerische Anrufe durch falsche Polizeibeamte und angebliche Bankmitarbeiter.

Mit Anrufen als angebliche Polizisten oder Bankmitarbeiter erbeuteten Täter in der Region hohe Geldsummen. (Symbolbild) © Roland Weihrauch/dpa

Erst am Montagnachmittag wurde in Hermsdorf wieder ein entsprechender Fall bekannt. Die Täter geben sich am Telefon als Polizisten aus und behaupten, Wertsachen vor Einbrechern schützen zu müssen.

In anderen Fällen melden sich vermeintliche Bankangestellte und erklären, das Konto sei gesperrt, oder es befinde sich Falschgeld im Umlauf. Die Betroffenen sollen dann Geld überweisen oder Bargeld herausgeben.

Nach Angaben der Polizei handelt es sich um bekannte Betrugsmaschen, die in den vergangenen Wochen vermehrt angezeigt wurden.

Haben die Täter Erfolg, entstehen oft hohe Schäden. Allein durch vier vollendete Taten summiert sich der Verlust auf rund 250.000 Euro. Besonders häufig richten sich die Anrufe gegen ältere Menschen.