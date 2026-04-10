Betrunken, halbnackt und übergriffig: Mann belästigt Straßenbahn-Fahrerin

Nürnberg - Am Montag soll ein 45-jähriger Mann gegen 15.50 Uhr eine Straßenbahn-Fahrerin in der Nürnberger Südstadt sexuell belästigt haben. Ein Fahrgast meldete den Vorfall, die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Der Mann belästigte die Fahrerin einer Straßenbahn. (Symbolfoto) © Hendrik Schmidt/dpa

Wie die Polizei berichtet, soll der Mann schon vor dem Einsteigen in die Bahn aufgefallen sein.

So torkelte er wohl betrunken in Nähe Landgrabenstraße über die Fahrbahn und blockierte kurzzeitig den Straßenbahn-Verkehr. Anschließend stieg er an einer Haltestelle in eine dort wartende Bahn ein.

Die Fahrerin soll den Mann sofort mehrfach aufgefordert haben, die Bahn zu verlassen. Der 45-Jährige habe der Frau dann mehrfach an die Brüste gefasst, woraufhin die Polizei verständigt wurde.

Der Tatverdächtige wurde daraufhin von den Beamten festgenommen. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille.

Die Ermittler der Nürnberger Kripo fanden heraus: Die Tat passierte gar nicht wie angenommen in der Straßenbahn selbst, sondern draußen im hinteren Bereich. Zur Tatzeit waren trotzdem mehrere Leute in der Bahn, auch Autofahrer sowie Passanten könnten etwas gesehen haben.

Besonders auffällig: Der Mann trug am Oberkörper nichts außer einer offenen Jacke.