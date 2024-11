Betrunkener fällt in Gleise, dann kommt ein ICE angefahren ...

Baden-Baden - Ein Betrunkener hat am Bahnhof Baden-Baden für eine einstündige Streckensperrung gesorgt.

Im Bahnhof Baden-Baden sorgte ein 25-Jähriger für einen echten Schreckmoment. (Symbolbild) © Philipp von Ditfurth/dpa

Der Vorfall um den 25 Jahre alten syrischen Staatsangehörigen ereignete sich am gestrigen Freitagabend gegen 20.30 Uhr auf Gleis sieben.

Wie die Polizei am heutigen Samstag mitteilte, spazierte der junge Mann am dortigen Bahnsteig und fiel vermutlich aufgrund des Alkoholeinflusses mit seinen beiden Fahrrädern in die Gleise.

Der Mann hatte jedoch großes Glück im Unglück, denn ein einfahrender ICE konnte noch rechtzeitig seine Geschwindigkeit verringern und somit eine Kollision verhindern. Der Mann raffte sich danach aus dem Gleis auf und zog mit einem der beiden Fahrräder davon.

Als Syrer kurz darauf an den Ort des Geschehens zurückkehrte, um das zweite Rad abzuholen, nahmen Beamte der Landespolizei seine Personalien auf und übergaben ihn an die Bundespolizei.