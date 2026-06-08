Betrunkener Traktorfahrer baut Unfall: Mitfahrer schwer verletzt

Reichshof - Eine Traktorfahrt im Oberbergischen Kreis endete in der Nacht auf Sonntag für zwei Jugendliche im Krankenhaus.

Der Traktor prallte in Reichshof gegen ein Verkehrsschild. © Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Der 18-jährige Fahrer war nach Angaben der Polizei gegen 1.20 Uhr auf der Crottorfer Straße in Reichshof unterwegs und wollte nach links auf die Siegener Straße abbiegen.

Dabei verlor er die Kontrolle über seinen Traktor und krachte gegen ein Verkehrsschild auf einer Verkehrsinsel.

Zwei 17-Jährige, die ebenfalls an Bord waren, wurden durch den Aufprall vom hinteren Teil des Fahrzeugs geschleudert und stürzten auf die Straße.

Einer der Jugendlichen erlitt leichte Verletzungen, der andere wurde schwer verletzt. Rettungskräfte brachten beide ins Krankenhaus.