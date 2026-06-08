Betrunkener Traktorfahrer baut Unfall: Mitfahrer schwer verletzt

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Eine Traktorfahrt im Oberbergischen Kreis endete in der Nacht auf Sonntag für zwei Jugendliche im Krankenhaus.

Von Alina Eultgem

Reichshof - Eine Traktorfahrt im Oberbergischen Kreis endete in der Nacht auf Sonntag für zwei Jugendliche im Krankenhaus.

Der Traktor prallte in Reichshof gegen ein Verkehrsschild.
Der Traktor prallte in Reichshof gegen ein Verkehrsschild.  © Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Der 18-jährige Fahrer war nach Angaben der Polizei gegen 1.20 Uhr auf der Crottorfer Straße in Reichshof unterwegs und wollte nach links auf die Siegener Straße abbiegen.

Dabei verlor er die Kontrolle über seinen Traktor und krachte gegen ein Verkehrsschild auf einer Verkehrsinsel.

Zwei 17-Jährige, die ebenfalls an Bord waren, wurden durch den Aufprall vom hinteren Teil des Fahrzeugs geschleudert und stürzten auf die Straße.

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Einer der Jugendlichen erlitt leichte Verletzungen, der andere wurde schwer verletzt. Rettungskräfte brachten beide ins Krankenhaus.

Der 18-Jährige kümmerte sich jedoch nicht um seine Mitfahrer. Stattdessen flüchtete er, konnte jedoch wenig später von der Polizei gefasst werden.

Bei den Ermittlungen stellte sich heraus, dass er keine gültige Fahrerlaubnis besitzt und Alkohol im Blut hatte. Gegen den 18-Jährigen wird nun strafrechtlich ermittelt.

Titelfoto: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

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