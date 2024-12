06.12.2024 14:10 Betrunkener will Polizisten die Dienstwaffe entreißen!

Am Donnerstagabend hat ein polizeibekannter Betrunkener Randale an einer Tankstelle in Oschersleben gemacht - und einen Polizisten angegriffen.

Von Isabelle Wiermann

Oschersleben - Am gestrigen Donnerstagabend hat ein Betrunkener einen ziemlich großen Terz an einer Tankstelle in Oschersleben (Sachsen-Anhalt) gemacht. Der 31-jährige Randalierer war bereits polizeibekannt. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa Gegen 17.50 Uhr riefen die Mitarbeiter einer Tankstelle in der Anderslebener Straße die Polizei. Ein betrunkener Mann wollte die Tankstelle trotz Aufforderung nämlich nicht verlassen, wie die Polizeiinspektion Magdeburg am heutigen Freitag mitteilte. Nachdem die Beamten die Identität des 31-Jährigen festgestellt hatten, sprachen sie ihm einen Platzverweis aus. Polizeimeldungen Blöd gelaufen: Hoteldieb wird geschnappt und trägt DAS bei sich! Das hat ihm wohl gar nicht gepasst: Er griff einen der Polizisten an und versuchte, an seine Dienstwaffe zu kommen! Da er allerdings so stark alkoholisiert war, konnte er von einem Beamte durch einen einfachen Stoß daran gehindert werden. Da alle unverletzt blieben, wurde gegen den polizeibekannten 31-Jährigen lediglich ein Verfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

Titelfoto: Marijan Murat/dpa