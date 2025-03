Weder Papiere noch Schlüssel dabei: Polizei erwischt betrunkenen Wohnmobil-Dieb

Borna-Heinersdorf - Die Polizei machte einen Mann dingfest, der am Wochenende mit einem gestohlenen Wohnmobil auf der A4 bei Chemnitz unterwegs war.

"Am Wohnmobil waren außerdem ukrainische Kennzeichen angebracht, welche nicht für das Fahrzeug ausgegeben wurden. Auch bestand für das Wohnmobil keine erforderliche Haftpflichtversicherung", teilte die Polizei mit.

Kurz darauf kam er in eine Polizeikontrolle auf der Leipziger Straße. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab 1,1 Promille.

Der 43-Jährige fuhr auf der Autobahn in Richtung Dresden und verließ sie an der Anschlussstelle Chemnitz-Mitte.

Ein Wohnmobil, ähnlich wie dieses, entwendete der Dieb in Hof. (Symbolbild) © 123RF/margalliver

Ersten Ermittlungen zufolge soll das Wohnmobil (Wert: etwa 46.000 Euro) eines von zwei Fahrzeugen sein, die am Wochenende in Hof gestohlen wurden.

"Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass das Wohnmobil eigentlich in Hof auf dem Firmengelände eines Autohauses in der Carl-Benz-Straße stehen müsste", so die Polizei Oberfranken.

Der Diebstahl war zum Zeitpunkt der Kontrolle noch nicht bekannt.

Die Chemnitzer Polizisten nahmen den Polen fest und überstellten ihn der Kriminalpolizei Hof. Er wurde am Montag einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ einen Haftbefehl gegen den 43-Jährigen.

Mittlerweile befindet sich der Mann in einer Justizvollzugsanstalt.