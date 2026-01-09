Messermann bedroht Mädchen in Riesa: Staatsschutz ermittelt

Riesa - In Riesa hat ein bewaffneter Mann zwei Mädchen beleidigt und bedroht. Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Vorfalls.

In Riesa wurden zwei Mädchen von einem Messermann bedroht. (Symbolfoto) © 123RF/sergeychayko

Gegen 16.50 Uhr befanden sich die Elfjährige und die 13-Jährige auf einem Gelände an der Villerupter Straße. Plötzlich tauchte ein Unbekannter auf, der die Kinder bedrohte und rassistisch beleidigte. Dabei hatte er ein Messer in der Hand.

Die Mädchen rannten davon und flohen in ein Geschäft, um dort um Hilfe zu bitten. Die Mitarbeiter riefen sofort die Polizei.

Der Mann konnte trotz der Fahndungsmaßnahmen nicht aufgegriffen werden.

Zur Beschreibung des Täters: