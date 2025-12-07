Bewaffnetes Duo überfällt Späti: Zwei Männer verletzt!
Berlin - In den Nachtstunden dringen mehrere Täter in einen Späti an der Sonnenallee in Berlin-Neukölln ein. Einer ist dabei bewaffnet.
Wie die Polizei mitteilte, stürmten zwei Männer gegen 1 Uhr einen Späti in der Sonnenallee. Einer von ihnen, 18 Jahre alt, bedrohte den 23-jährigen Mitarbeiter mit einer Schusswaffe und forderte Geld.
Der Mitarbeiter verweigerte das Geld und geriet mit dem 18-Jährigen in einen körperlichen Streit. Dabei fiel ein Schuss aus der Waffe, der in den Boden des Ladens einschlug.
Kurz darauf fiel die Waffe zu Boden und später von der Polizei sichergestellt. Die Rangelei zwischen den beiden Männern verlagerte sich auf den Gehweg.
Während der Rangelei soll der 18-Jährige den Mitarbeiter und einen Helfer mit einem Messer an den Oberschenkeln verletzt haben.
Der mutmaßliche Komplize floh währenddessen in Richtung Innstraße. Zwei Zeuginnen riefen die Polizei, während zwei Männer den Täter bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte festhielten.
Beide Männer erlitten Schnittwunden und wurden zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Der Messerangreifer konnte von der Polizei ebenfalls geschnappt werden. Er soll im Laufe des Tages noch einem Haftrichter vorgeführt werden.
Erstmeldung am 7. Dezember um 12.16 Uhr, aktualisiert um 14.26 Uhr
Titelfoto: Manuel Genolet/dpa