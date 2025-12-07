Bewaffnetes Duo überfällt Späti: Zwei Männer verletzt!

Berlin - In den Nachtstunden dringen mehrere Täter in einen Späti an der Sonnenallee in Berlin-Neukölln ein. Einer ist dabei bewaffnet.

Der Imbiss liegt in der Sonnenallee in Berlin-Neukölln. © Manuel Genolet/dpa

Wie die Polizei mitteilte, stürmten zwei Männer gegen 1 Uhr einen Späti in der Sonnenallee. Einer von ihnen, 18 Jahre alt, bedrohte den 23-jährigen Mitarbeiter mit einer Schusswaffe und forderte Geld.

Der Mitarbeiter verweigerte das Geld und geriet mit dem 18-Jährigen in einen körperlichen Streit. Dabei fiel ein Schuss aus der Waffe, der in den Boden des Ladens einschlug.

Kurz darauf fiel die Waffe zu Boden und später von der Polizei sichergestellt. Die Rangelei zwischen den beiden Männern verlagerte sich auf den Gehweg.

Während der Rangelei soll der 18-Jährige den Mitarbeiter und einen Helfer mit einem Messer an den Oberschenkeln verletzt haben.

Der mutmaßliche Komplize floh währenddessen in Richtung Innstraße. Zwei Zeuginnen riefen die Polizei, während zwei Männer den Täter bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte festhielten.