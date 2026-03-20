Bewohner nach Klingelstreich ins Krankenhaus geprügelt: Polizei schnappt mutmaßlichen Täter

Elsterberg - Ein Klingelstreich in Elsterberg (Vogtland) eskalierte völlig: Zwei Männer bimmelten an der Haustür eines Mannes (42). Nach einem verbalen Zoff wurde der Bewohner von einem der Männer ins Krankenhaus geprügelt. Mehrere Monate suchte die Polizei nach den Tätern – nun konnten die Beamten den mutmaßlichen Schläger (23) schnappen.

Nach einem Klingelstreich wurde ein Bewohner (42) in Elsterberg (Vogtland) zusammengeschlagen. Die Polizei konnte nun den Schläger (23) schnappen. (Symbolfoto) © 123RF/guinnexx

Wie die Polizei mitteilt, handelt es sich bei dem mutmaßlichen Täter um einen 23-jährigen Deutschen.

Der Vorfall spielte sich in der Nacht zum Heiligabend in der Feldstraße ab. Zwei Männer klingelten aus Spaß an einer Haustür, der 42-jährige Bewohner stellte die beiden "Spaßvögel" zur Rede.

Dann eskalierte die Situation! Einer der beiden Männer, vermutlich der 23-Jährige, schlug so brutal auf den Bewohner ein, dass er ins Krankenhaus musste.

