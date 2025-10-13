Bewusstsein verloren: Fahrradfahrer nach Sturz schwer verletzt

Haldensleben - Am Samstagabend wurde in Haldensleben ( Landkreis Börde ) einem 43-Jährigen seine riskante Fahrradfahrt zum Verhängnis.

Es steht der Verdacht im Raum, dass der Radfahrer alkoholisiert unterwegs war. (Symbolbild) © 123/palinchak

Wie das Polizeirevier Börde berichtet, war der Radler gegen 19.22 Uhr in der Ortseestraße mit seinem Drahtesel unterwegs, als dieser plötzlich in einem dortigen Kreuzungsbereich stürzte.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet hatten, eilten dem Mann umgehend zur Seite und leisteten Erste Hilfe.

Bei dem Sturz wurde der 43-Jährige schwer im Gesicht verletzt und verlor zwischenzeitlich sogar das Bewusstsein.

Rettungskräfte brachten den Fahrradfahrer anschließend in ein Krankenhaus.