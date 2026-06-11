Bis 200 Kilo schwer: Diebe lassen Bagger-Zubehör mitgehen

Treuen/Crimmitschau - In Südwestsachsen hatten es Diebe in den vergangenen Tagen auf Baggerzubehör abgesehen. Von einem Lagerplatz und einer Baustelle verschwanden ein Kegelspalter und ein Greifer.

In Südwestsachsen wurden ein Greifer und ein Kegelspalter geklaut. (Symbolbild) © 123RF/ru3apr

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, wurde der Greifer bereits Anfang der Woche im Crimmitschauer Ortsteil Rudelswalde gestohlen. Die Täter schlugen zwischen Montagabend und Dienstagnachmittag auf einer Baustelle in der Nähe der Westbergstraße zu.

Die Greifschaufel hat einen Wert von rund 3000 Euro.

Das Revier in Werdau hat Ermittlungen wegen Diebstahls aufgenommen und sucht nach Zeugen. Wer hat in der Nähe der Baustelle Personen gesehen, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten? Wer kann Angaben zu Verbleib des Greifers machen? Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 03761/7020 entgegen.

Auch in Eich, einem Ortsteil von Treuen (Vogtlandkreis), wurde ein Anbauteil von einem Bagger geklaut. Der Kegelspalter verschwand am Dienstag zwischen 18 und 19 Uhr von einem Lagerplatz an der Bahnhofstraße.