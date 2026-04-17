Blitzer-Marathon schlägt zu: Fast 1800 Raser in Brandenburg erwischt

Potsdam - Diese Woche hat die Polizei beim Blitzermarathon in Brandenburg kräftig abkassiert: Satte 1790 Raser gingen den Beamten ins Visier.

Insgesamt wurden 40.000 Fahrzeuge in Brandenburg kontrolliert. (Symbolfoto) © Christian Lademann/dpa

Das sagte eine Sprecherin der Polizei. Es seien rund 40.000 Fahrzeuge "mittels Anhaltekontrollen und unter Einsatz automatisierter Überwachungstechnik kontrolliert" worden.

Vor allem am Mittwoch habe die Beamten den Verkehr besonders in den Fokus genommen.

"Dabei bewegten sich die Geschwindigkeitsverstöße in 28 Fällen im Bereich des Fahrverbotes", führte die Sprecherin aus.

1033 Geschwindigkeitsverstöße wurden außerhalb geschlossener Ortschaften auf Straßen mit Alleecharakter gemessen.