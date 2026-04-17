Blitzer-Marathon schlägt zu: Fast 1800 Raser in Brandenburg erwischt
Von Wilhelm Pischke
Potsdam - Diese Woche hat die Polizei beim Blitzermarathon in Brandenburg kräftig abkassiert: Satte 1790 Raser gingen den Beamten ins Visier.
Das sagte eine Sprecherin der Polizei. Es seien rund 40.000 Fahrzeuge "mittels Anhaltekontrollen und unter Einsatz automatisierter Überwachungstechnik kontrolliert" worden.
Vor allem am Mittwoch habe die Beamten den Verkehr besonders in den Fokus genommen.
"Dabei bewegten sich die Geschwindigkeitsverstöße in 28 Fällen im Bereich des Fahrverbotes", führte die Sprecherin aus.
1033 Geschwindigkeitsverstöße wurden außerhalb geschlossener Ortschaften auf Straßen mit Alleecharakter gemessen.
2025 starben in Brandenburg 76 Menschen bei Verkehrsunfällen außerhalb geschlossener Ortschaften. Das waren mehr Tote als im Jahr davor, als 63 Menschen starben.
Titelfoto: Christian Lademann/dpa