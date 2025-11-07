Blutige Auseinandersetzung: Pärchen verletzt sich gegenseitig schwer - Frau in Lebensgefahr

Altötting - Am Donnerstagnachmittag ereignete sich in einem Mehrfamilienhaus gegen 16 Uhr ein Streit zwischen einem Pärchen. Dabei verletzten sich Mann und Frau gegenseitig schwer.

Ein Rettungswagen bringt die Schwerverletzten ins Krankenhaus. (Symbolfoto) © Julian Stratenschulte/dpa

In Altötting ermittelt die Kriminalpolizei wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts, nachdem es in einem Mehrfamilienhaus zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung gekommen sein soll.

Eine 52-Jährige erlitt lebensgefährliche Verletzungen, wie die Polizei mitteilte. Ihr 66-jähriger Lebensgefährte, der ebenfalls verletzt wurde, steht unter Tatverdacht und wurde noch vor Ort vorläufig festgenommen.

Nach Angaben des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd hatten Nachbarn am Donnerstag über den Notruf gemeldet, dass ein Mann mit blutenden Verletzungen um Hilfe rufe.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Ermittler sollen sich der Verdächtige und seine Partnerin gestritten und gegenseitig schwer verletzt haben. Beide sind laut Polizeiangaben erheblich alkoholisiert gewesen.