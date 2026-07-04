Blutige Familientat in Berlin: Sohn sticht auf Mutter ein

Berlin - Ein 41-Jähriger soll am Samstagvormittag in Berlin-Moabit mit einem Messer mehrfach auf seine Mutter (79) eingestochen haben. Die Seniorin wurde dabei schwer verletzt.

Die Kriminalpolizei ermittelt zu den Hintergründen der Tat. (Symbolfoto) © Jens Kalaene/dpa

Nach Angaben der Polizei gerieten Mutter und Sohn gegen 11.30 Uhr in ihrer Wohnung in der Stromstraße zunächst aneinander. Dann eskalierte der Streit: Der 41-Jährige soll mehrfach mit einem Messer auf seine Mutter eingestochen und ihr dabei unter anderem Schnitt- und Stichverletzungen zugefügt haben.

Trotz ihrer schweren Verletzungen konnte die 79-Jährige noch aus der Wohnung flüchten. Gemeinsam mit Nachbarn rief sie die Polizei.

Die Beamten nahmen den mutmaßlichen Täter wenig später in der Nähe des Mehrfamilienhauses fest.

Nach einer ambulanten Behandlung in einem Krankenhaus kam der 41-Jährige zunächst in Polizeigewahrsam und wurde anschließend von den Ermittlern eines Fachkommissariats übernommen.