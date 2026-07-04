Streit eskaliert: Radfahrer prügelt Mann zu Boden
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Halle (Saale) - Ein Streit zwischen einem Passanten und einem Radfahrer endete am Freitagabend in Halle in einer handfesten Auseinandersetzung.
Wie die Polizei mitteilte, waren die beiden Männer gegen 17.20 Uhr im Bereich der Philipp-von-Ladenberg-Straße im Stadtteil Halle-Silberhöhe aneinandergeraten.
Die Auseinandersetzung sei schließlich in einen handfesten Streit übergegangen, in dessen Folge der Radler seinen Gegenüber mehrfach Schläge verpasst, ihn schließlich zu Boden stieß und dabei verletzte.
Der Geschädigte musste anschließend medizinisch versorgt werden. Wie die Polizei weiter mitteilte, war der Radfahrer nach der Tat geflüchtet.
Titelfoto: kevers50/123RF