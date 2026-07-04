Streit eskaliert: Radfahrer prügelt Mann zu Boden

Halle (Saale) - Ein Streit zwischen einem Passanten und einem Radfahrer endete am Freitagabend in Halle in einer handfesten Auseinandersetzung.

Wie die Polizei mitteilte, flüchtete der Radfahrer nach der Tat. (Symbolbild) © kevers50/123RF

Wie die Polizei mitteilte, waren die beiden Männer gegen 17.20 Uhr im Bereich der Philipp-von-Ladenberg-Straße im Stadtteil Halle-Silberhöhe aneinandergeraten.

Die Auseinandersetzung sei schließlich in einen handfesten Streit übergegangen, in dessen Folge der Radler seinen Gegenüber mehrfach Schläge verpasst, ihn schließlich zu Boden stieß und dabei verletzte.