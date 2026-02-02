Sexueller Übergriff auf junge Frau in Hanau: Polizei sucht Zeugen

Hanau - Es müssen schreckliche Augenblicke gewesen sein: Eine 18 Jahre alte Frau ist am Wochenende in Hanau sexuell attackiert worden. Die Polizei ermittelt und sucht dringend nach Zeugen.

Die Ermittlungen der Polizei laufen. (Symbolfoto) © Boris Roessler/dpa

Wie die Beamten am Montag mitteilen, hat sich der erschreckende Zwischenfall im Stadtteil Kesselstadt am späten Samstagabend gegen 23 Uhr abgespielt.

Die 18-Jährige war demnach zunächst mit einem Linienbus unterwegs, den sie an der Bushaltestelle in der Frankfurter Landstraße/Ecke Kastanienallee verließ. Ein junger Mann, der sich ebenfalls in dem Fahrzeug befand, folgte ihr, hielt sie fest und wurde danach in "sexueller Weise körperlich übergriffig".

Durch lautes Schreien und heftige Gegenwehr gelang es der Frau, den Fremden zur Flucht zu bewegen. Dieser habe allerdings noch versucht, ihr ihre Tasche sowie ihr Mobiltelefon zu entreißen.

Die 18-Jährige klagte nach dem Übergriff zudem unter anderem über Schmerzen am Arm.

Der Täter hatte den Angaben zufolge eine halbleere Schnapsflasche bei sich und wirkte betrunken.

Er wird wie folgt beschrieben: