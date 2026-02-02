Sexueller Übergriff auf junge Frau in Hanau: Polizei sucht Zeugen
Hanau - Es müssen schreckliche Augenblicke gewesen sein: Eine 18 Jahre alte Frau ist am Wochenende in Hanau sexuell attackiert worden. Die Polizei ermittelt und sucht dringend nach Zeugen.
Wie die Beamten am Montag mitteilen, hat sich der erschreckende Zwischenfall im Stadtteil Kesselstadt am späten Samstagabend gegen 23 Uhr abgespielt.
Die 18-Jährige war demnach zunächst mit einem Linienbus unterwegs, den sie an der Bushaltestelle in der Frankfurter Landstraße/Ecke Kastanienallee verließ. Ein junger Mann, der sich ebenfalls in dem Fahrzeug befand, folgte ihr, hielt sie fest und wurde danach in "sexueller Weise körperlich übergriffig".
Durch lautes Schreien und heftige Gegenwehr gelang es der Frau, den Fremden zur Flucht zu bewegen. Dieser habe allerdings noch versucht, ihr ihre Tasche sowie ihr Mobiltelefon zu entreißen.
Die 18-Jährige klagte nach dem Übergriff zudem unter anderem über Schmerzen am Arm.
Der Täter hatte den Angaben zufolge eine halbleere Schnapsflasche bei sich und wirkte betrunken.
Er wird wie folgt beschrieben:
- circa 18 bis 25 Jahre alt
- etwa 1,75 Meter groß
- schmale Statur
- kurze, schwarze Haare (glatt und nach vorne gestylt)
- schwarze Jacke, schwarze Unterbekleidung
auffallende neongelbe Arbeitshose
schwarze Schuhe
sprach Deutsch mit leichtem Akzent
Zeugen, die Hinweise zu dem unbekannten Mann geben können, werden gebeten, sich mit der Hanauer Kriminalpolizei unter der rund um die Uhr erreichbaren Rufnummer 06181100123 in Verbindung zu setzen oder sich bei jeder anderen Dienststelle zu melden.
Titelfoto: Boris Roessler/dpa