Bluttat bei Marburg: 24-Jähriger verprügelt und niedergestochen

Die blutige Attacke ereignete sich bereits am Abend des zurückliegenden Dienstags in der Straße "Am Amöneburger Tor", wie die Polizei und die Staatsanwaltschaft Marburg am heutigen Donnerstag gemeinsam mitteilten.

Die Ermittlungen zu der Attacke in Kirchhain dauern jedoch an, der "Verdachts des versuchten Totschlags" stehe weiter im Raum.

Aus diesem Grund suchen die Ermittler dringend Zeugen, die am Abend des 5. Dezember in der Straße "Am Amöneburger Tor" in Kirchhain verdächtige Beobachtungen gemacht haben, welche in Zusammenhang mit der Bluttat stehen könnten.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Marburg unter der Telefonnummer 064214060 entgegen.