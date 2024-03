Bluttat in Darmstadt: 18-Jähriger lebensgefährlich verletzt

Darmstadt - Auf dem Luisenplatz in der City von Darmstadt kam es zu einer blutigen Messer-Attacke: Ein 18-Jähriger wurde am zurückliegenden Samstagabend niedergestochen und lebensgefährlich verletzt!

Die Fahndung nach dem 17-jährigen Tatverdächtigen führte in der Nacht zu Sonntag zur Festnahme des jungen Mannes.

Das Opfer wurde auf dem Luisenplatz vom Rettungsdienst versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Derweil kam die Polizei bei ihren Ermittlungen zu der Bluttat auf einen 17-jährigen Mann, der als Tatverdächtiger in den Fokus der Nachforschungen rückte.

Der Angriff ereignete sich gegen 20.15 Uhr, wie die Polizei in Südhessen in der Nacht zu Sonntag mitteilte.

Nach der blutigen Messer-Attacke führte die Polizei auf dem Darmstädter Luisenplatz diverse Maßnahme zur Spurensicherung durch. © KEUTZTV-NEWS/Alexander Keutz

Am heutigen Montag teilten die Staatsanwaltschaft Darmstadt und die Polizei in Südhessen dann gemeinsam weitere Informationen zu der Messer-Attacke mit.

Demnach waren die Verletzungen des 18-Jährigen lebensgefährlich!

Der verdächtige 17-Jährige sei in der Nacht zu Sonntag in einer Wohnung im Stadtteil Eberstadt lokalisiert worden, er habe sich widerstandslos festnehmen lassen.

Am Sonntag sei der mutmaßliche Täter einem Haftrichter am Amtsgericht vorgeführt worden. Dieser habe einen Untersuchungshaftbefehl gegen den 17-Jährigen erlassen. Der junge Mann sei direkt im Anschluss in eine Haftanstalt gebracht worden.

Die Ermittlungen der Darmstädter Kriminalpolizei zu der Messer-Attacke dauern weiter an.