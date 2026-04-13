BMW durchbricht Zaun und kracht gegen Baum: Fahrer (18) schwer verletzt
Landkreis Darmstadt-Dieburg - Bei einem Unfall am Sonntagnachmittag im südhessischen Groß-Umstadt hat sich ein 18 Jahre alter BMW-Fahrer schwere Verletzungen zugezogen.
Wie ein Sprecher der Polizei mitteilte, war der junge Mann auf der B45 unterwegs, als er gegen 16.15 Uhr in Höhe des Abzweigs zum Groß-Umstädter Ortsteil Semd die Kontrolle über seinen Wagen verlor und von der Straße abkam.
In der Folge durchbrach der BMW einen Zaun und krachte dann gegen einen Baum.
Dabei wurde der 18-Jährige schwer verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn in eine nahe gelegene Klinik.
Der entstandene Sachschaden wird auf 20.000 Euro geschätzt. Für die Unfallaufnahme war die B45 für etwa eine Stunde voll gesperrt.
Wie genau es zu dem Unfall kommen konnte, ist nun Gegenstand der Ermittlungen der Polizei.
Titelfoto: 5VISION.NEWS