BMW-Fahrer aus Bayern wird auf A9 von Thüringer Polizei gestoppt, dann muss er die Reise im Zug fortsetzen

Der Fahrer aus Bayern wurde auf einem Rastplatz von der Polizei kontrolliert. Ein Atemalkoholtest bei dem Mann ergab fast 2 Promille. (Symbolbild) © Friso Gentsch/dpa

Wie die Polizei am Samstag mitteilte, meldete ein Verkehrsteilnehmer am späten Nachmittag einen auffälligen BMW. Das Auto war "im Bereich Schleiz", so hieß es, in Schlangenlinien auf der A9 in Richtung Berlin unterwegs.

Eine Streife der Thüringer Autobahnpolizei stellte das Fahrzeug fest. Auf einem Rastplatz, kurz vor der Anschlussstelle Eisenberg, führten die Beamten dann eine Personen- und Fahrzeugkontrolle durch.

Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab den Angaben zufolge einen Wert von 1,87 Promille. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und der Führerschein des 54-jährigen Fahrzeugführers aus Bayern sichergestellt.