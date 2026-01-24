1.228
Böller in Hand explodiert: Zwei Kinder landen im Krankenhaus
Gelsenkirchen - Zwei Kinder (10, 11) aus Gelsenkirchen haben sich ins Krankenhaus geböllert.
Der 11-Jährige hatte am Freitagnachmittag im Eppmannsweg einen Knaller angezündet, der daraufhin in seiner Hand explodierte, wie die Polizei am Samstag mitteilte.
Der Junge erlitt schwere Verletzungen an seiner Hand und im Gesicht. Er wurde ins Krankenhaus eingeliefert.
Ebenso sein 10-jähriger Kumpel, der direkt daneben stand und ein Knalltrauma davontrug.
Die Polizei hat Eltern angesichts dieses Böller-Unglücks dazu aufgerufen, ihre Kinder ausdrücklich vor den Gefahren durch Feuerwerkskörper zu sensibilisieren.
