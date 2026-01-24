Böller in Hand explodiert: Zwei Kinder landen im Krankenhaus

Gelsenkirchen - Zwei Kinder (10, 11) aus Gelsenkirchen haben sich ins Krankenhaus geböllert.

Für zwei Kinder aus Gelsenkirchen endete die Knallerei im Krankenhaus. (Symbolbild) © Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa

Der 11-Jährige hatte am Freitagnachmittag im Eppmannsweg einen Knaller angezündet, der daraufhin in seiner Hand explodierte, wie die Polizei am Samstag mitteilte.

Der Junge erlitt schwere Verletzungen an seiner Hand und im Gesicht. Er wurde ins Krankenhaus eingeliefert.

Ebenso sein 10-jähriger Kumpel, der direkt daneben stand und ein Knalltrauma davontrug.