Böller-Wahnsinn an der Grenze: Polizei stoppt gleich mehrere Schmuggler

Selb - Silvester steht vor der Tür und schon beginnt der Schmuggel mit Pyrotechnik aus Tschechien: Die Bundespolizeiinspektion Selb nahm am Wochenende neun Personen fest, die versucht hatten, illegale Böller nach Deutschland zu bringen.

Die Polizei fand sogenannte DUM-DUM-Böller. © NEWS5 / Stephan Fricke

Nachdem am Samstag ein 21-jähriger Slowake aus Jena sowie ein 18-jähriger Deutscher aus dem Raum Delitzsch mehrere Packungen sogenannter DUM-DUM-Böller über den ehemaligen Grenzübergang geschmuggelt hatten, geriet wenig später ein weiterer Mann ins Visier der Fahnder.

Dabei handelte es sich um einen 20-jährigen Deutschen aus dem Raum Offenbach. In seinem Gepäck fanden die Beamten neben einer Dose THC-Gummibärchen auch einen als Taschenlampe getarnten Elektroschocker sowie rund 40 der verbotenen DUM-DUM-Böller.

Am Sonntag gegen 16 Uhr kontrollierte eine Streife im Einreisezug von Eger nach Marktredwitz zwei junge Ukrainer im Alter von 20 und 23 Jahren. Auf einem grenznahen Markt hatten sie sich jeweils zwei Packungen Böller besorgt – illegal in Deutschland.

Den Höhepunkt des Einsatzes bildete jedoch ein Quartett aus dem Raum Kitzingen. Die vier Deutschen zwischen 17 und 19 Jahren hatten den Kofferraum ihres Autos prall gefüllt mit Böllern aller Art. Viele davon gehörten zu den Kategorien F3 oder F4 – und sind damit erlaubnispflichtig. Andere Böller waren zwar als F2 deklariert, enthielten aber Blitzknallgas und sind somit ebenfalls verboten.