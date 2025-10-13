Tödliche Attacke auf eigene Tochter: Vater in U-Haft!

Bollschweil - Der 58-Jährige, der südlich von Freiburg seine eigene Tochter getötet haben soll , sitzt in Untersuchungshaft. Das Amtsgericht Freiburg habe bereits am Sonntag Haftbefehl wegen des dringenden Verdachts eines vorsätzlichen Tötungsdelikts erlassen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft gemeinsam mitteilten.

Am Grundstück wurde eine Kerze abgestellt. © --/dpa

Der Mann soll den Ermittlern zufolge am Samstag gegen den Willen seiner Ex-Frau in deren Haus eingedrungen sein, die Frau und den gemeinsamen Sohn ausgesperrt und die achtjährige Tochter in seine Gewalt gebracht haben.

Als Polizisten in der Gemeinde Bollschweil eintrafen, beobachteten sie demnach durch ein Fenster, wie "der Vater massive Gewalt gegen seine Tochter anwandte".

Um den Verdächtigen daran zu hindern, habe ein Beamter durch das Fenster auf ihn geschossen. Wie sich später herausstellte, wurde der Mann getroffen.

Er konnte sich aber mit seiner Tochter zunächst in einen von außen nicht einsehbaren Bereich des Hauses zurückziehen.