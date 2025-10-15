Bombe oder Bier? Scherz von Fluggast hat weitreichende Folgen
Frankfurt am Main - Ein Scherz mit fatalen Folgen: Ein 43-jähriger Deutscher hat am Montag am Frankfurter Flughafen für Aufregung gesorgt, nachdem er bei der Sicherheitskontrolle von einer "Bombe" sprach.
Laut einer entsprechenden Polizeimeldung hatte zunächst ein Sprengstofftest an seinem mitgeführten Thermobecher positiv angeschlagen.
Als Bundespolizisten den Mann daraufhin befragten, was sich in dem Gefäß befinde, antwortete er mit dem Satz: "Eine Bombe."
Die Beamten reagierten umgehend und überprüften sowohl den Mann als auch den Becher.
Nachdem ihm die Konsequenzen seiner Aussage erläutert wurden, gab der 43-Jährige schließlich an, dass sich in dem Behältnis lediglich Bier befinde. Eine anschließende Kontrolle bestätigte die Ungefährlichkeit des Inhalts.
Ganz ohne Folgen blieb die unbedachte Bemerkung dennoch nicht: Der Mann wurde von seinem Flug nach Antalya (Türkei) ausgeschlossen. Außerdem leiteten die Ermittler ein Verfahren wegen Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten ein.
