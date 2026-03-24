Bombendrohung in Kaiserslautern: Hauptbahnhof gesperrt

Kaiserslautern - Wegen einer Bombendrohung wurde der Hauptbahnhof von Kaiserslautern am Dienstag gesperrt. Eine weitere Drohung betrifft ein Krankenhaus in der rheinland-pfälzischen Stadt. Ein Polizeisprecher sagte, es gebe bisher "keine konkreten Anhaltspunkte für eine reale Gefahr".

Der Hauptbahnhof von Kaiserslautern wurde geräumt und gesperrt, Anlass dafür war eine Bombendrohung. (Symbolbild) © Montage: 5vision Media/dpa, Jonas Walzberg/dpa

Am Dienstagnachmittag, kurz vor 17 Uhr, ging nach Angaben der Polizei bei einer Polizeidienststelle im Stadtgebiet eine telefonische Drohung ein. Der Hauptbahnhof wurde vorsorglich geräumt und ist seither weiträumig abgesperrt.

Bundes- und Landespolizei sind im Einsatz. Spezialhunde unterstützen die Beamten beim Absuchen des Geländes.

Der Bahnverkehr ist derzeit eingestellt. Züge werden nach Angaben eines Bahnsprechers umgeleitet oder an Bahnhöfen zuvor angehalten. Wie lange die Sperrung dauert, sei offen.

Kurz nach der Drohung gegen den Bahnhof ging nach Angaben der Polizei eine weitere Drohung ein: "Gegen 18 Uhr meldete sich ein Anrufer beim Westpfalz-Klinikum und kündigte eine Bedrohungslage gegen das Krankenhaus an. Die Polizei hat daraufhin weitere Kräfte zusammengezogen und trifft vor Ort die erforderlichen Maßnahmen."