Rathaus-Attacke in Troisdorf: Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen

Troisdorf - Nach der Buttersäure-Attacke am Troisdorfer Rathaus geht die Suche nach dem Täter weiter. Jetzt bittet die Polizei die Öffentlichkeit um Hilfe.

Nach dem Vorfall mit der übel riechenden Flüssigkeit am Troisdorfer Rathaus ermittelt die Polizei und hofft jetzt auf Hinweise aus der Bevölkerung. © Christine Siefer/Stadt Troisdorf/dpa

Am Montagmorgen hatten mehrere Mitarbeiter über Übelkeit und Kopfschmerzen geklagt, nachdem im Eingangsbereich und an den Briefkästen eine stark riechende Flüssigkeit entdeckt worden war.

Erste Hinweise deuteten auf Buttersäure hin, bekannt für ihren extrem beißenden Gestank. Schwer verletzt wurde zum Glück niemand.

Die Feuerwehr spülte die Flüssigkeit weg, während die Polizei Beweise sicherte. Darunter auch Briefe aus den Kästen.

Jetzt wird wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung und Störung des öffentlichen Betriebs ermittelt.