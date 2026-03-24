Rathaus-Attacke in Troisdorf: Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen
Troisdorf - Nach der Buttersäure-Attacke am Troisdorfer Rathaus geht die Suche nach dem Täter weiter. Jetzt bittet die Polizei die Öffentlichkeit um Hilfe.
Am Montagmorgen hatten mehrere Mitarbeiter über Übelkeit und Kopfschmerzen geklagt, nachdem im Eingangsbereich und an den Briefkästen eine stark riechende Flüssigkeit entdeckt worden war.
Erste Hinweise deuteten auf Buttersäure hin, bekannt für ihren extrem beißenden Gestank. Schwer verletzt wurde zum Glück niemand.
Die Feuerwehr spülte die Flüssigkeit weg, während die Polizei Beweise sicherte. Darunter auch Briefe aus den Kästen.
Jetzt wird wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung und Störung des öffentlichen Betriebs ermittelt.
Die Polizei will wissen, wer hinter der Aktion steckt und hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung. Gesucht werden Zeugen, die zwischen Freitag (20. März, 17 Uhr) und Montag (23. März, 6 Uhr) etwas Verdächtiges rund um das Rathaus in der Kölner Straße beobachtet haben.
Wer etwas gesehen hat, soll sich bei der Polizei in Troisdorf unter der Telefonnummer 02241 541-3221 melden.
Titelfoto: Christine Siefer/Stadt Troisdorf/dpa