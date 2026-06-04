Brandanschlag auf Maus-Figur vor fast einem Jahr: So ist der Stand der Ermittlungen

Köln - Auch knapp ein Jahr nach einem Brandanschlag auf die berühmte Maus-Figur vor dem WDR-Gebäude in Köln hat die Polizei noch immer keine heiße Spur zu dem Täter.

In der Nacht zum 26. Juli 2025 steckte ein Unbekannter die beliebte Maus-Figur vor dem WDR-Gebäude in der Kölner Innenstadt in Brand. (Archivbild) © Sascha Thelen/dpa

Obwohl man Ende November sogar Fotos aus einer Überwachungskamera veröffentlicht hatte, geht die Polizei laut Staatsanwaltschaft inzwischen nur noch vereinzelten Hinweisen nach. Vor wenigen Wochen wurden die Bilder aber wieder von der Fahndungsseite der Polizei gelöscht, weil die richterliche Erlaubnis abgelaufen war.

"Sollten diese nicht weiter führen, würde das Verfahren vorläufig eingestellt werden", sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft der Deutschen Presse-Agentur. "Es könnte aber jederzeit wieder aufgenommen werden, sollten sich künftig konkrete Hinweise auf einen Beschuldigten ergeben."

Die Statue, die Passanten freundlich zuwinkt, war in der Nacht zum 26. Juli 2025 in Brand gesetzt und beschädigt worden.

Nach früheren Angaben der Ermittler kam der Unbekannte mit einem Damenfahrrad zum Tatort und machte sich zwischen 23.35 Uhr und 0.40 Uhr an der Statue des Stars aus der "Sendung mit der Maus" zu schaffen.