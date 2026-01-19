Brandserie in Aachen: Kripo fahndet nach Täter
Aachen - Gleich zwei brennende Autos in einer Nacht haben die Polizei in Aachen auf den Plan gerufen. Die Kripo ermittelt.
Wie die Polizei berichtet, gingen in der Innenstadt in der Nacht zu Montag zwei Elektrofahrzeuge in Flammen auf.
Zunächst meldete ein Zeuge gegen 3.30 Uhr einen brennenden Reifen in der Salvatorstraße. Die Hitze war so stark, dass ein weiteres Auto beschädigt wurde.
Nur kurze Zeit später mussten Polizei und Feuerwehr erneut ausrücken: In der Rolandstraße stand ebenfalls ein Elektroauto in Flammen.
Eine Frau war durch einen lauten Knall auf den Brand aufmerksam geworden.
Das E-Auto wurde durch das Feuer komplett zerstört. Auch hier blieb es nicht bei einem Fahrzeug, ein weiterer Pkw wurde stark in Mitleidenschaft gezogen. Die Feuerwehr konnte beide Brände löschen, verletzt wurde niemand.
Jetzt hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen und prüft, ob es sich um Brandstiftung handelt. Zeugen, die in der Nacht etwas Verdächtiges gesehen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0241 / 9577-31101 zu melden.
Titelfoto: Polizei Aachen