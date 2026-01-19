Brandserie in Aachen: Kripo fahndet nach Täter

Aachen - Gleich zwei brennende Autos in einer Nacht haben die Polizei in Aachen auf den Plan gerufen. Die Kripo ermittelt.

Die Kripo ermittelt: In der Salvatorstraße und Rolandstraße brannten E-Autos. © Polizei Aachen

Wie die Polizei berichtet, gingen in der Innenstadt in der Nacht zu Montag zwei Elektrofahrzeuge in Flammen auf.

Zunächst meldete ein Zeuge gegen 3.30 Uhr einen brennenden Reifen in der Salvatorstraße. Die Hitze war so stark, dass ein weiteres Auto beschädigt wurde.

Nur kurze Zeit später mussten Polizei und Feuerwehr erneut ausrücken: In der Rolandstraße stand ebenfalls ein Elektroauto in Flammen.

Eine Frau war durch einen lauten Knall auf den Brand aufmerksam geworden.