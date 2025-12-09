Brisante Wende um Cyberattacke gegen die CDU: Ermittler gehen von Spionage aus

Karlsruhe/Köln/Berlin - Anderthalb Jahre nach einer Cyberattacke gegen die CDU hat der Generalbundesanwalt die Ermittlungen von den bisher zuständigen Behörden in Nordrhein-Westfalen übernommen.

Bei der Cyberattacke gegen die CDU im Frühjahr 2024 waren unter anderem Daten aus dem Kalender von Parteichef Friedrich Merz (70) erbeutet worden. (Symbolbild) © Kay Nietfeld/dpa

Hintergrund: Man gehe inzwischen von Spionage aus. Das sagte eine Sprecherin auf dpa-Anfrage.

Ermittelt wird demnach wegen des Verdachts geheimdienstlicher Agententätigkeit. "Weitere Auskünfte werden derzeit nicht erteilt", hieß es von der Bundesanwaltschaft in Karlsruhe.

Nach früheren Medienberichten führt eine Spur nach China. Die Bundes-CDU wollte sich auf Anfrage mit Verweis auf die laufenden Ermittlungen auf Anfrage nicht äußern.

Vor der Europawahl war die CDU im Frühjahr 2024 von Hackern angegriffen worden. Unter anderem hatten die Täter Daten aus dem Kalender von Parteichef Friedrich Merz (70) erbeutet.

Der heutige Bundeskanzler selbst sagte damals, es sei "der schwerste Angriff auf eine IT-Struktur, die jemals eine politische Partei in Deutschland erlebt hat".