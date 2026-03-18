Vor Vernehmungs-Termin getötet: Neue Details im Mordfall der 19-jährigen Mannheimerin

Mannheim - Die vor einer Woche bei Mannheim tot aufgefundene 19-Jährige soll laut Polizei Ende Februar an einer Auseinandersetzung beteiligt gewesen sein. Mutmaßlich sei daran auch der des Mordes verdächtige 17-Jährige beteiligt gewesen, hieß es in einer Mitteilung.

Die Leiche der Frau wurde in einem Waldgebiet bei Mannheim gefunden. © René Priebe/PR-Video

Die 19-Jährige habe dazu einen Vernehmungstermin gehabt, der allerdings erst nach der tödlichen Tat terminiert gewesen sei, teilte die Polizei mit. Zu der Rolle der jungen Frau in der Auseinandersetzung, ob sie Opfer, Zeugin oder auch Täterin gewesen sein soll, wollte sich die Polizei nicht äußern.

Weitere Angaben zu der Auseinandersetzung machte ein Sprecher ebenfalls nicht.

Die Leiche der 19-Jährigen war vergangene Woche Mittwoch in einem Naherholungsgebiet bei Mannheim entdeckt worden. Der 17-jährige Syrer war laut den Sicherheitsbehörden noch am selben Tag festgenommen worden.

Er befindet sich in Haft. Er und das Opfer führten den Angaben nach seit mehr als einem Jahr eine Beziehung.