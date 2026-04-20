Brutale Angriffe auf Bayern-Fans in Erfurt: Mehrere Verletzte

Erfurt - In der Erfurter Innenstadt ist es am Freitagabend zu mehreren gewalttätigen Übergriffen mit Fußballbezug gekommen. Betroffen waren Anhänger des FC Bayern München .

Mehrere Bayern-Fans wurden am Freitagabend in der Erfurter Innenstadt attackiert und ausgeraubt. (Symbolfoto) © 123RF/liudmilachernetska

Eine etwa 20-köpfige Fangruppe hatte sich zuvor laut Angaben der Polizei in einem Restaurant am Domplatz getroffen. Gegen 20.50 Uhr wurden ein 50-Jähriger und sein Begleiter auf dem Weg zu ihrem Auto in einem Parkhaus angegriffen.

Mehrere Täter öffneten die Beifahrertür, schlugen den Mann und forderten sein Trikot. Zudem entwendeten sie eine Fanjacke sowie ein Portemonnaie vom Rücksitz und flüchteten anschließend. Der 50-Jährige wurde verletzt.

Kurz darauf kam es auf dem Domplatz zu einem weiteren Angriff. Ein 47-Jähriger wollte gerade in ein Taxi steigen, als ihm ein Unbekannter von hinten gegen den Kopf schlug.

In der folgenden Auseinandersetzung versuchten mehrere Täter, ihm einen Beutel mit Fanartikeln zu entreißen. Schließlich wurde der Mann von mehreren Angreifern getreten und der Beutel gestohlen. Auch er erlitt Verletzungen.