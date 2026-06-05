Verabredung zum Mord eines Gleichaltrigen? Dritter Jugendlicher verhaftet

Esslingen am Neckar - Der Vorwurf wiegt schwer: Mehrere Jugendliche sollen sich in Esslingen bei Stuttgart zum Mord an einem gleichaltrigen Jungen verabredet haben . Zwei von ihnen sitzen bereits in Untersuchungshaft, nun wurde ein Haftbefehl gegen einen dritten jugendlichen Tatverdächtigen vollzogen.

Die Polizei hat am Mittwoch einen dritten jugendlichen Tatverdächtigen festgenommen. (Symbolfoto) © David Inderlied/dpa

Das teilten die Generalstaatsanwaltschaft Karlsruhe und das Landeskriminalamt Baden-Württemberg gemeinsam am Freitag mit. Auch dem 15-Jährigen wird demnach Verabredung zum Mord vorgeworfen.

Der junge Deutsche war bereits vor zwei Wochen vorläufig festgenommen, anschließend aber wegen mangelnden dringenden Tatverdachts wieder freigelassen worden. Die erneute Festnahme erfolgte am Mittwoch an seiner Wohnanschrift im Rems-Murr-Kreis.

Die weiteren Ermittlungen und vor allem die erste Auswertung von Mobiltelefonen hätten den Tatverdacht jedoch erhärtet, hieß es.

Ermittler hatten am 22. Mai zunächst insgesamt vier Jugendliche im Alter zwischen 14 und 16 Jahren nahe einer Schule im Stadtteil Oberesslingen festgenommen – und so mutmaßlich eine Gewalttat verhindert. Zwei von ihnen waren danach wieder auf freien Fuß gekommen.