Brutaler Raub in Sachsen: Mann schwer verletzt

Glauchau - Am Donnerstagnachmittag haben zwei Unbekannte einen Mann (62) in Glauchau (Landkreis Zwickau ) beraubt und dabei schwer verletzt.

Die Polizei ermittelt wegen schweren Raubes und sucht nach Zeugen. (Symbolbild) © Carsten Rehder/dpa

Wie die Polizei mitteilte, passierte die Tat zwischen 17 und 17.15 Uhr in der Leipziger Straße.

Nach aktuellem Kenntnisstand kamen die beiden mutmaßlichen Täter auf den 62-Jährigen zu. Zwischen der Quergasse und dem Brauhausgäßchen sprachen sie ihr Opfer an.

Nachdem der 62-Jährige ihre Forderungen abgelehnt hatte, brachten sie ihn zu Boden und stahlen seine Umhängetasche mit verschiedenen Wertgegenständen. Dabei wurde der Mann schwer verletzt.

Wie hoch der entstandene Stehlschaden ist, lässt sich noch nicht abschließend beziffern.

Die beiden Verdächtigen werden wie folgt beschrieben:

etwa 30 Jahre alt

1,70 bis 1,75 Meter groß

schwarzhaarig

schlank

Einer der beiden trug eine lange schwarze Hose und ein schwarzes T-Shirt. Der andere eine kurz weiße Hose und ein weißes T-Shirt.