Brutales Räuber-Duo schlägt Mann bewusstlos: Polizei sucht Zeugen

Schönebeck/Atzendorf - Bereits am 28. August 2025 wurde ein 42-Jähriger in Schönebeck ( Salzlandkreis ) das Opfer brutaler Räuber. Die Polizei fahndet nun mit diesen Aufnahmen nach den Tätern und hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Einer der Diebe trug eine auffällige Jacke. © Polizeiinspektion Magdeburg

Der spätere Geschädigte war nach Angaben der Polizeiinspektion Magdeburg am besagten Tag gegen 19.15 Uhr in der Eggersdorfer Straße unterwegs und wurde von zwei bislang unbekannten Tätern auf einem Quad verfolgt.

Im Vorbeifahren sollen die Diebe den Mann niedergeschlagen haben. Der 42-Jährige stürzte zu Boden und blieb dort bewusstlos liegen, während die Räuber seinen Rucksack samt persönlichen Gegenständen klauten.

Nachdem das Opfer zu Bewusstsein gekommen war, suchte der 42-Jährige ein Krankenhaus auf und ging zur Polizei.

Nur einen Tag später (29. August) wurde seine geklaute EC-Karte in einer Sparkassenfiliale in Atzendorf (Hauptstraße 17) rechtswidrig verwendet, um Bargeld vom Konto des Opfers abzuheben.

Hierbei wurde einer der mutmaßlichen Täter von der Überwachungskamera gefilmt. Erste Ermittlungen der Polizei haben jedoch bislang nicht zur Aufklärung der Straftat geführt.