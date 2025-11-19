Busfahrer in Nauen überfallen: Tatverdächtiger identifiziert!
Update: 19. November, 13.38 Uhr
Im Rahmen der Öffentlichkeitsfahndung konnte die Identität des Täters geklärt werden.
Diese ist damit beendet.
Erstmeldung: 10. November, 17.03 Uhr
Nauen – Die Polizei Brandenburg sucht nach einem Mann, der einen Busfahrer am Abend des 19. Juni nach einem Streit um ein Ticket attackiert und ausgeraubt hat.
Wie die Polizei mitteilt, hatte der Busfahrer die beiden Männer am Abend im Nauener Stadtgebiet mitgenommen. Im Bus kam es zum Streit. Es ging offenbar um eine Nachzahlung und ein ungültiges Ticket.
Nachdem die Männer den Bus am Bahnhof verlassen hatten, schien der Vorfall zunächst beendet.
Als der Fahrer wenig später am Busdepot an der Schranke ausstieg, tauchten die beiden Fahrgäste plötzlich wieder auf und griffen den Mann an.
Mit Faustschlägen gingen sie gemeinsam auf ihn los, bis der Fahrer zu Boden ging. Dann schnappten sich die Angreifer seine Tasche und flüchteten in ein Wohngebiet.
Zeugen eilten dem verletzten Busfahrer zu Hilfe und alarmierten den Rettungsdienst. Der Mann konnte nach einer ambulanten Behandlung vor Ort wieder entlassen werden.
Polizei sucht Zeugen
Nach ersten Ermittlungen in der Umgebung, wurde die gestohlene Tasche gefunden. Auch einer der Tatverdächtigen konnte bereits ermittelt werden, nach dem zweiten Täter wird nun gefahndet.
Wer erkennt den Mann auf den Überwachungsbildern oder kann Hinweise zu seiner Identität oder seinem Aufenthaltsort geben?
Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Havelland unter der Telefonnummer 03322 275-0 oder über das Online-Hinweisformular entgegen.
Titelfoto: Bildmontage: --/Polizei Brandenburg