Tierischer Ausreißer sorgt für Bahnstörungen und Ausfälle

Stendal - Bei Stendal ( Sachsen-Anhalt ) hat sich am Sonntagmittag ein kurioser Vorfall abgespielt. Aus diesem tierischen Grund kam es bei zwölf Zügen zu Verspätungen.

Die Ziege lief immer wieder über mehrere Gleise. (Symbolbild) © Sven Hoppe/dpa

Die Beamten der Bundespolizeiinspektion Magdeburg wurden darüber informiert, dass sich eine Ziege auf den Gleisen zwischen dem Hauptbahnhof Stendal und Demker herumtreiben soll.

Vor Ort konnte eine Streife der Polizei Stendal das Tier feststellen. Als sich die Einsatzkräfte annähern wollten, flüchtete die Ziege jedoch immer wieder entlang der Gleise.

Daher musste der Bahnverkehr zwischen Stendal und Demker gesperrt werden. Als auch weitere Fangversuche scheiterten und das Huftier mehrere Gleise vor dem Hauptbahnhof querte, wurde dort der gesamte Verkehr aus Sicherheitsgründen vorübergehend stillgelegt.

"Durch Hinweise von Anwohnern konnte jedoch der Halter ermittelt werden", so ein Polizeisprecher am Montag.

Um 12.45 Uhr verließ die Ziege den Gleisbereich und konnte dank aufmerksamer Bürger im Stadtgebiet von Stendal festgestellt und eingefangen werden. Anschließend wurde sie mit einem Dienstfahrzeug wohlbehalten zu ihrem Besitzer zurückgebracht.