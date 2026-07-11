Schrecklicher Unfall in Rostock: Frau wird von Straßenbahn mitgeschleift und stirbt

Rostock - Schrecklicher Unfall am Rostocker Holbeinplatz ( Mecklenburg-Vorpommern ). Dort stieß eine ältere Frau mit Rollator am Freitagnachmittag mit einer Straßenbahn zusammen.

Die 82-Jährige bemerkte die herannahende Bahn in Rostock nicht. (Archivfoto) © Jens Büttner/dpa

Wie die Polizei Rostock mitteilte, überquerte die 82-Jährige gegen 15.25 Uhr von der Schweriner Straße aus kommend den Straßenbahnübergang.

Hierbei soll sie jedoch nicht die herannahende Bahn beachtet haben, wurde von dieser erfasst und mehrere Meter mitgeschleift.

Die 82-Jährige verstarb an ihren schweren Verletzungen in einem Rostocker Krankenhaus.

Auch der 55-jährige Straßenbahnfahrer verletzte sich leicht.