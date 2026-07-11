Hackerangriff über Discord: Amoklauf im Namen von Schüler angekündigt

Ebermannstadt - Ein Hacker hat sich Zugriff auf den PC einer Familie in Ebermannstadt (Landkreis Forchheim) verschafft und im Namen des 14-jährigen Sohnes einen Amoklauf an dessen Schule angekündigt.

Per Fernzugriff schickte der Hacker mehrere Nachrichten im Namen des 14-Jährigen. (Symbolbild) © Nicolas Armer/dpa

Nach Angaben der Polizei erschlich sich der Hacker in einem Chat auf der Plattform Discord Fernzugriff auf den PC und versandte verschiedene Nachrichten im Namen des Schülers.

Demnach informierte die Schulleitung am Freitagabend die Polizei darüber, dass der Junge in einem schulinternen Chatforum einen Amoklauf angekündigt habe.

Als die Polizei den Schüler daraufhin zu Hause antraf und befragte, beteuerte dieser, nichts damit zu tun zu haben. Während der Befragung sei zudem eine teure Pizzalieferung bei der Familie eingetroffen, die die Familie den Angaben zufolge nicht bestellt hatte.

Schnell stellte sich heraus, dass der Familien-PC gehackt worden war. Es bestand demnach zu keiner Zeit eine tatsächliche Gefahr. Die Polizei hat die Ermittlungen gegen den unbekannten Täter wegen Androhung von Straftaten und Ausspähen von Daten aufgenommen.