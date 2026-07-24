Cannabisplantage in altem Betriebsgebäude entdeckt: Zwei Verdächtige in U-Haft

Kemberg - Ermittlungserfolg im Kampf gegen die Drogenkriminalität: Im Landkreis Wittenberg wurde am Donnerstag eine Cannabisplantage entdeckt. Zwei Männer sitzen nun in Untersuchungshaft.

331 Cannabispflanzen stellten die Behörden sicher. © Polizeiinspektion Dessau-Roßlau

Die Durchsuchungsmaßnahmen in einem früheren Betriebsgebäude im Kemberger Ortsteil Globig sowie in einer Wohnung in Schönefeld (Landkreis Spreewald-Dahme in Brandenburg) wurden von der Polizei Dessau, dem LKA Sachsen-Anhalt sowie von der Bereitschaftspolizei durchgeführt.

Vorangegangen waren wochenlange Ermittlungen durch Polizei und Staatsanwaltschaft Dessau, wie beide am Freitag gemeinsam erklärten.

Schon kurz nach Beginn der Maßnahmen habe in dem Gebäude in Globig zunächst ein 24-jähriger Albaner festgenommen werden können. Ein Landsmann (62) habe sich ebenfalls auf dem Dachboden versteckt - die Beamten stellten ihn und nahmen ihn ebenfalls fest.

Bei den weiteren Durchsuchungen fanden die Einsatzkräfte außerdem eine Cannabisplantage, einen Pflanzraum und mehrere Technikräume.