Cannabisplantage in altem Betriebsgebäude entdeckt: Zwei Verdächtige in U-Haft
Kemberg - Ermittlungserfolg im Kampf gegen die Drogenkriminalität: Im Landkreis Wittenberg wurde am Donnerstag eine Cannabisplantage entdeckt. Zwei Männer sitzen nun in Untersuchungshaft.
Die Durchsuchungsmaßnahmen in einem früheren Betriebsgebäude im Kemberger Ortsteil Globig sowie in einer Wohnung in Schönefeld (Landkreis Spreewald-Dahme in Brandenburg) wurden von der Polizei Dessau, dem LKA Sachsen-Anhalt sowie von der Bereitschaftspolizei durchgeführt.
Vorangegangen waren wochenlange Ermittlungen durch Polizei und Staatsanwaltschaft Dessau, wie beide am Freitag gemeinsam erklärten.
Schon kurz nach Beginn der Maßnahmen habe in dem Gebäude in Globig zunächst ein 24-jähriger Albaner festgenommen werden können. Ein Landsmann (62) habe sich ebenfalls auf dem Dachboden versteckt - die Beamten stellten ihn und nahmen ihn ebenfalls fest.
Bei den weiteren Durchsuchungen fanden die Einsatzkräfte außerdem eine Cannabisplantage, einen Pflanzraum und mehrere Technikräume.
Cannabispflanzen im Wert von 115.000 Euro sichergestellt
"Insgesamt konnten 331 Cannabispflanzen (ca. 115.000 Euro Straßenverkaufswert) sowie zahlreiches technisches Equipment zum Anbau von Cannabispflanzen aufgefunden und sichergestellt werden", so eine Sprecherin. Es seien zwei Lastwagen nötig gewesen, um alles abzutransportieren.
In Brandenburg konnten hingegen keine relevanten Gegenstände sichergestellt werden. Der 22-jährige bulgarische Inhaber der durchsuchten Wohnung sei nicht vor Ort gewesen, die Ermittlungen gegen ihn dauern dennoch an.
Gegen die zwei festgenommenen Männer wurde Haftantrag gestellt, dem die Ermittlungsrichterin nachkam. Beide befinden sich nun in einer JVA in U-Haft.
Titelfoto: Polizeiinspektion Dessau-Roßlau