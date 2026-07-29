Chemie-Mix explodiert: Polizei ermittelt gegen Teenager

Dillingen - Auf dem Gelände eines Anwesens in Dillingen ist eine Plastikflasche explodiert. Drei Teenager stehen im Verdacht, darin chemische Substanzen vermischt und somit für die Explosion gesorgt zu haben, teilte die Polizei mit.

Die Polizei ermittelt in Dillingen gegen drei Jugendliche. (Symbolbild) © Daniel Karmann/dpa

Hintergrund der mutmaßlichen Tat soll eine Rivalität zwischen zwei Jugendgruppen sein.

Nachdem am Dienstagabend Anwohner von dem Knall berichtet hatten, rückten Polizei und Feuerwehr zum Einsatzort "Am Galgenberg" aus. Dort fanden die Einsatzkräfte zwei Flaschen, in denen sich unter anderem Rohrreiniger befand.

Eine davon sei demnach durch die chemische Reaktion explodiert. Der Vorfall habe sich im Freien ereignet und es sei niemand verletzt worden, sagte ein Sprecher der Polizei.

Im Rahmen der Ermittlungen habe die Polizei drei Tatverdächtige im Alter von 14 und zweimal 15 Jahren feststellen können.