Clan-Zoff in Leverkusener Shishabar eskaliert, Polizist schwer verletzt

Leverkusen - In einer Shishabar ist in der Nacht zu Ostermontag ein Streit zwischen Mitgliedern des Goman-Clans eskaliert. Unter anderem wurden drei Polizisten bei dem Einsatz verletzt.

Insgesamt habe die Polizei drei blutverschmierten Männern bei dem Einsatz Handschellen angelegt. © Jan Ohmen

Laut Polizei sei man zunächst wegen einer Ruhestörung in die voll besetzte Shishabar in der Uhlandstraße in Opladen gerufen worden.

Innerhalb kürzester Zeit habe sich die Szenerie vor Ort derart hochgeschaukelt, dass Polizisten aus der Menge heraus mit fliegenden Flaschen, Gläsern und Stühlen attackiert worden waren. Einer der Beamten soll dabei schwer verletzt worden sein, zwei weitere leicht.

Auch untereinander sollen die Gomans für ordentlich Zoff gesorgt haben, heißt es. Sechs Familienmitglieder seien mit auf die Leverkusener Polizeiwache gekommen, drei Männern wurde zwischenzeitlich Handschellen angelegt.