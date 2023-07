Clever ist anders: Ladendieb wird am selben Tag dreimal gefasst

Dreimal am selben Tag hatte sich ein unbelehrbarer Dieb schnappen lassen. Nun muss ein Richter entscheiden, ob er in U-Haft geht. (Symbolbild) © Johannes Neudecker/dpa

Immerhin wollte er offenbar einen gewissen gesellschaftlichen Stil verkörpern - offenbar fehlte dazu aber das nötige Kleingeld.

Der junge Mann hatte es unter anderem auf Schallplatten, hochwertige Herrenkleidung und teure Parfums abgesehen.

Sein geplanter Beutezug durch Nürnberg begann um die Mittagszeit am Mittwoch. Dort wurde er in einem Einkaufshaus in der Königstraße aufgegriffen, als er sich an Vinyl-Scheiben und teuren Düften bedienen wollte.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt. Wo andere ihre Lehren daraus ziehen, blieb er offenbar aber seinen kriminellen Zielen treu: "Nach nicht einmal ganz eineinhalb Stunden später fiel der Tatverdächtige jedoch wiederum in einem Drogeriemarkt in der Königstraße beim versuchten Diebstahl mehrerer hochwertiger Parfums im Wert von knapp 800 Euro auf", heißt es vonseiten der Polizei.

"Hier versuchte er noch dem Zugriff der Marktangestellten zu entfliehen, diese hielten ihn allerdings trotz seiner Gegenwehr fest." Auch nach dem zweiten Mal durfte er sich darüber freuen, wieder in Freiheit entlassen worden zu sein.