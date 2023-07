"Coffee with a Cop": Polizei will Vertrauen in Bürger zurückgewinnen

Erlangen - Rassismus-Vorwürfe , Polizeigewalt , Racial Profiling - die Polizei steht zunehmend in der Kritik und hat ein deutliches Image-Problem. Dagegen versucht man nun in Bayern vorzugehen.

Cop-puccino: Bei einer Tasse Kaffee stellt sich die Polizei bayernweit dem Dialog mit den Bürgern. © 123RF/lightfieldstudios

Nicht nur die Meldungen aus dem Freistaat, vermutlich auch Nachrichten aus dem gesamten Bundesgebiet und Europa sorgen mutmaßlich für ein wachsendes Misstrauen gegenüber den Ordnungshütern.

Laut Umfragen von Statista sank das Vertrauen der Deutschen in die Polizei von 85 Prozent im Herbst 2019 stetig auf 78 Prozent im Winter 2022.

Das war noch vor den tödlichen Schüssen auf einen 17-Jährigen in Frankreich oder der Tötung eines Familienhundes, nachdem das SEK bei einer Familie im niedersächsischen Ahnsbeck eine Hanf-Plantage vermutet hatte, die nicht existierte.

Der Freistaat möchte nun mit einem neuen Projekt Bürger und Beamte wieder näher zusammenrücken lassen.

"Bei regionalen Veranstaltungen lädt die örtliche Polizei Bürgerinnen und Bürger auf ein Getränk ein, um ins Gespräch zu kommen", erklärte Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (66) am Montag in Erlangen bei der Vorstellung des Projekts "Coffee with a Cop".