Polizei findet bei Razzias Drogen und scharfe Schusswaffen

Eschwege - Zahlreiche Polizisten und Sprengstoff-Suchhunde rückten am Mittwochmorgen aus: In gleich drei Orten in Nordhessen durchsuchten sie Wohnungen und Gärten. Die Beamten fanden Drogen und zwei scharfe Gewehre nebst Munition.

Die Polizei in Nordhessen ging mit zahlreichen Kräften gegen einen mutmaßlichen Drogendealer vor! (Symbolbild) © Montage: TAG24/Florian Gürtler, dpa/Boris Roessler, dpa/Marius Becker

Den Razzias in Eschwege, Bad Sooden-Allendorf und Großalmerode war die Festnahme eines 43-jährigen Mannes am späten Dienstagabend vorangegangen.

Der Verdächtige wurde in Wehretal-Reichensachsen im Werra-Meißner-Kreis von einer Spezialeinheit des Polizeipräsidiums Nordhessen festgenommen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwochnachmittag gemeinsam mitteilten.

Demnach steht der 43-Jährige schon seit einiger Zeit im Zentrum von Ermittlungen wegen des Verdachts des "unerlaubten Handelns mit Amphetaminen in nicht geringen Mengen", wie ein Sprecher erklärte.

"Im Rahmen der Durchsuchungen wurden geringe Mengen Amphetamine aufgefunden und sichergestellt", hieß es weiter. Neben den Gewehren seien zudem drei Schreckschusswaffen mit passender Munition "sowie weitere diverse Munition" sichergestellt worden.