Polizei findet bei Razzias Drogen und scharfe Schusswaffen
Eschwege - Zahlreiche Polizisten und Sprengstoff-Suchhunde rückten am Mittwochmorgen aus: In gleich drei Orten in Nordhessen durchsuchten sie Wohnungen und Gärten. Die Beamten fanden Drogen und zwei scharfe Gewehre nebst Munition.
Den Razzias in Eschwege, Bad Sooden-Allendorf und Großalmerode war die Festnahme eines 43-jährigen Mannes am späten Dienstagabend vorangegangen.
Der Verdächtige wurde in Wehretal-Reichensachsen im Werra-Meißner-Kreis von einer Spezialeinheit des Polizeipräsidiums Nordhessen festgenommen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwochnachmittag gemeinsam mitteilten.
Demnach steht der 43-Jährige schon seit einiger Zeit im Zentrum von Ermittlungen wegen des Verdachts des "unerlaubten Handelns mit Amphetaminen in nicht geringen Mengen", wie ein Sprecher erklärte.
"Im Rahmen der Durchsuchungen wurden geringe Mengen Amphetamine aufgefunden und sichergestellt", hieß es weiter. Neben den Gewehren seien zudem drei Schreckschusswaffen mit passender Munition "sowie weitere diverse Munition" sichergestellt worden.
Der mutmaßliche Drogendealer solle im weiteren Verlauf einem Haftrichter vorgeführt werden. Die Staatsanwaltschaft Kassel werde einen Antrag auf Untersuchungshaft stellen, hieß es weiter. Die Ermittlungen gegen den Mann dauern an.
