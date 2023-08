Rüstige Dackel-Oma "Sissi" (†14) stirbt qualvoll: Tierarzt hat schrecklichen Verdacht

Nachdem sie am Abend noch einmal in den heimischen Garten musste, ging es "Sissi" am kommenden Morgen richtig schlecht. Kurze Zeit später war sie tot. (Symbolbild) © 123rf/anmalkov

Mit 14 Jahren war "Sissi" zwar schon eine richtige "Hunde-Oma", aber dennoch zeigte sie sich putzmunter - bis zum gestrigen Dienstag.

Ein Sprecher der Polizei in Unterfranken schilderte am Mittwoch die Geschehnisse. Demnach hatte ihr Halter "Sissi" am Dienstagabend noch einmal kurz in den Garten seines Hauses in der Steinbergstraße gelassen, damit sie dort ihr "Geschäft" erledigen konnte.

Das verlief alles wie gewohnt, doch schon am darauf folgenden Morgen fühlte sich die Hündin so schlecht, dass ihr Besitzer sie sofort zu einem Tierarzt brachte.

Doch der Veterinär konnte "Sissi" nicht mehr helfen und sie starb kurze Zeit später.